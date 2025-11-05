 Aller au contenu
Politique fédérale
Finances fédérales

Budget Carney: des milliards d'investissements, mais un risque de gaspillage?

par 98.5

0:00
12:51

Entendu dans

La commission

le 5 novembre 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Budget Carney: des milliards d'investissements, mais un risque de gaspillage?
Le ministre François-Philippe Champagne a présenté un budget canadien ambitieux de 280 milliards sur cinq ans. / La Presse Canadienne/Adrian Wyld

Le ministre François-Philippe Champagne, interviewé ce mercredi par Patrick Lagacé, a présenté un budget canadien ambitieux de 280 milliards sur cinq ans.

Ce premier budget du gouvernement Carney, intitulé Un Canada fort, propose de redéfinir la structure industrielle du pays tout en stimulant la croissance économique.

L'économiste et sénatrice Martine Hébert a décortiqué les intentions de ce budget.

L'approche est audacieuse: le gouvernement a séparé son déficit (78 milliards de dollars) en deux parties, affirmant que 45 milliards sont des investissements (infrastructures, productivité, défense) et seulement 33 milliards sont dédiés aux opérations courantes.

Écoutez l'analyse du budget par l'ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je vous dirais que c'est un budget audacieux. Va falloir voir maintenant: est-ce que le gouvernement va être en mesure de réaliser les ambitions qu'il présente dans ce dans ce budget-là, audacieux et ambitieux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investissements, des investissements totaux sur cinq ans d'à peu près 280 milliards...»

Martine Hébert

Vous aimerez aussi

«Mark Carney va avoir sa majorité» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Mark Carney va avoir sa majorité» -Dimitri Soudas
0:00
8:12
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
Lagacé le matin
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
0:00
6:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée!
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
Rattrapage
Succès entrepreneurial
«Oprah's Favorite Things»: une entreprise de Québec en vedette!
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
Rattrapage
Désaccords sur la loi 2
«Pas de cherry picking» concernant la clientèle des médecins
Les pilotes d’Air Transat menacent de faire la grève
Rattrapage
Leur contrat a 10 ans
Les pilotes d’Air Transat menacent de faire la grève
Appel à la vigilance face aux faux inspecteurs en bâtiment
Rattrapage
Nouveau type de fraude au Québec
Appel à la vigilance face aux faux inspecteurs en bâtiment
Andrée Laforest demande un recomptage à Saguenay
Rattrapage
Nouvelles dans le monde municipal
Andrée Laforest demande un recomptage à Saguenay
Trump en paralysie budgétaire: «La réalité le rattrape» -Frédérick Gagnon
Rattrapage
Un an après l'annonce de son «âge d'or»
Trump en paralysie budgétaire: «La réalité le rattrape» -Frédérick Gagnon
Les «lambineux» de la voie de gauche dénoncés dans une publicité de la SQ
Rattrapage
Diffusée sur Tik Tok
Les «lambineux» de la voie de gauche dénoncés dans une publicité de la SQ
547 000 $ de publicité pour une loi qui déchire la CAQ
Rattrapage
Santé: la facture salée du «spin»
547 000 $ de publicité pour une loi qui déchire la CAQ
«Il n'y a pas grand-chose à faire» au niveau juridique, rapporte un avocat
Rattrapage
Des recours pour mettre fin à la grève de la STM?
«Il n'y a pas grand-chose à faire» au niveau juridique, rapporte un avocat
Grève à la STM: le patronat réclame de l'action du gouvernement Legault
Rattrapage
Le transport en commun, un service critique
Grève à la STM: le patronat réclame de l'action du gouvernement Legault
Isabelle Poulet «a poussé la porte de screen et ça lui est revenu dans la face»
Rattrapage
Après avoir tâté le terrain des libéraux
Isabelle Poulet «a poussé la porte de screen et ça lui est revenu dans la face»
À la suite des élections: des jeunes maires aux commandes
Rattrapage
Les bonnes nouvelles du jour
À la suite des élections: des jeunes maires aux commandes
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Rattrapage
Élection surprise en Gaspésie
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec