Finances fédérales

Le ministre François-Philippe Champagne, interviewé ce mercredi par Patrick Lagacé, a présenté un budget canadien ambitieux de 280 milliards sur cinq ans.

Ce premier budget du gouvernement Carney, intitulé Un Canada fort, propose de redéfinir la structure industrielle du pays tout en stimulant la croissance économique.

L'économiste et sénatrice Martine Hébert a décortiqué les intentions de ce budget.

L'approche est audacieuse: le gouvernement a séparé son déficit (78 milliards de dollars) en deux parties, affirmant que 45 milliards sont des investissements (infrastructures, productivité, défense) et seulement 33 milliards sont dédiés aux opérations courantes.

