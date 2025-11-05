 Aller au contenu
Société
Selon la CCMM

Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
La grève à la STM est prévue pour tout le mois de novembre / La Presse Canadienne

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) demande au ministre du Travail, Jean Boulet, d'appliquer dès maintenant sa loi sur les services essentiels pour mettre fin à la grève à la Société de transport de Montréal (STM).

Québec attend toujours le 30 novembre pour appliquer le projet de loi qui permettrait au gouvernement de soumettre un conflit de travail à un arbitrage exécutoire s'il dure plus de 15 jours, dans le cas où la grève toucherait des travailleurs essentiels.

Écoutez la présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Isabelle Dessureault, se prononcer sur la grève à la STM dans Lagacé le matin.

Isabelle Dessureault s'avance et estime que les employés de la STM n'ont pas de «rattrapage» à faire en ce qui concerne leurs salaires «comme les infirmières ou dans le secteur de l'éducation».

«Les travailleurs de la STM, dans les secteurs [de l'entretien] et les chauffeurs, ont des conditions de travail au niveau salarial qui sont extrêmement acceptables. Après ça, c'est pas moi qui négocie, je veux faire attention.»

Isabelle Dessureault, présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Vous aimerez aussi

Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Lagacé le matin
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
0:00
3:07
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Lagacé le matin
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
0:00
15:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Santé
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Rattrapage
Les Flyers l'ont emporté en tirs de barrage
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Rattrapage
Un des plus importants concours musicaux
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Rattrapage
Mort à 14 ans
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
Rattrapage
Des billets de spectacle
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Rattrapage
Étude américaine
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
Rattrapage
Nouveau maire de New York
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
Rattrapage
Le ministre Champagne défend le déficit monstre
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Rattrapage
Vidéo
Nouveau nom et nouvelle image
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Regarder15:29Patrick Lagacé
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Rattrapage
Le Parti conservateur s'y opposera
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Rattrapage
Il dépassera 78 milliards de dollars
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
Rattrapage
Pas suffisamment d'argent
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Rattrapage
Nouveau maire de New York
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre