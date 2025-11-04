Des conservateurs se joindraient aux libéraux

Est-ce que les libéraux pourraient obtenir une majorité à la Chambre des communes sans déclencher une nouvelle élection? Il semble bien que oui.
Écoutez Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
L'analyste de la politique fédérale note que certains députés conservateurs songeaient à passer chez les libéraux depuis quelque temps et ils devraient le faire dans le contexte du budget fédéral.
«Mark Carney est en train de solliciter au moins trois députés conservateurs qui vont quitter le caucus conservateur et se joindre au caucus libéral. Et donc, Mark Carney va avoir sa majorité.»
Les autres sujets discutés
- À quand le vote sur le budget?
- La position de Dimitri Soudas sur le budget fédéral.