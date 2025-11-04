Des conservateurs se joindraient aux libéraux

Est-ce que les libéraux pourraient obtenir une majorité à la Chambre des communes sans déclencher une nouvelle élection? Il semble bien que oui.

Écoutez Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

L'analyste de la politique fédérale note que certains députés conservateurs songeaient à passer chez les libéraux depuis quelque temps et ils devraient le faire dans le contexte du budget fédéral.