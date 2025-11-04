Qui est le gardien #1 des Canadiens?

Samuel Montembeault sera devant le filet des Canadiens, mardi soir contre les Flyers.
La situation des gardiens des Canadiens fait encore jaser à Montréal: que penser de la gestion de Martin St-Louis?
Écoutez L'esprit sportif, avec Meeker Guerrier, mardi, au Québec maintenant.
Autres sujets abordés:
- Une publicité inédite réunissant McDonald’s, Rona et les Canadiens;
- Une avancée symbolique dans le hockey féminin avec des figurines à l’effigie de Marie-Philip Poulin, Laura Stacey et Ann-Renée Desbiens;
- Une transaction majeure en NFL impliquant les Jets et les Colts.