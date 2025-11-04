Des dépassements de coûts

L'exportation d'électricité aux États-Unis coûtera un milliard de dollars de plus à Hydro-Québec.

Selon ce que rapporte La Presse, il s'agit d'une hausse de 50 pour cent comparativement au budget prévu.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Selon lui, il est «trop tard» pour faire marche arrière, car le contrat est signé. La raison principale de cette explosion des coûts est la hausse du prix des matières premières comme le cuivre et l'acier, ainsi que le coût de la main-d'œuvre et des transformateurs.

Luc Ferrandez affirme que l'on a «vendu notre énergie aux États-Unis pas assez cher».