Politique fédérale
Nathalie Sinclair-Desgagné ira en Cour suprême

«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 08:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
Nathalie Sinclair-Desgagné / La Presse Canadienne

Nathalie Sinclair-Desgagné, la candidate du Bloc québécois défaite par une voix dans Terrebonne en avril, se tourne vers la Cour suprême.

La Cour supérieure a refusé la semaine dernière la tenue d'un autre scrutin à la suite d'une erreur de code postal pour le vote par la poste.

Celle qui était la députée sortante a retenu les services de l'avocat Julius Grey et compte financer sa démarche avec une campagne de sociofinancement.

Elle explique qu'une électrice l'avait contactée pour signaler que son vote par anticipation, envoyé par la poste, n'avait pas été comptabilisé à cause d'une erreur de code postal commise par Élections Canada sur l'enveloppe de retour. 

La politicienne affirme que même si la Cour supérieure a jugé qu'il s'agissait d'une erreur humaine, cette décision est «dangereuse» et «risque de créer un précédent dans la démocratie». 

Écoutez Nathalie Sinclair-Desgagnés, candidate bloquiste défaite par une seule voix dans Terrebonne, commenter la situation à Lagacé le matin.

«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie...»

Nathalie Sinclair-Desgagné

