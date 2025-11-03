 Aller au contenu
Premier exercice budgétaire de Mark Carney

Le projet de planter deux milliards d’arbres au pays rayé du budget fédéral

par 98.5

0:00
4:28

Le Québec maintenant

le 3 novembre 2025 17:38

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le gouvernement fédéral présentera mardi son premier exercice budgétaire depuis l’élection de Mark Carney et le départ de Justin Trudeau. / Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral présentera, mardi, son premier exercice budgétaire depuis l’élection de Mark Carney et le départ de Justin Trudeau.

Selon les informations du chroniqueur politique Dimitri Soudas, le gouvernement Carney fera une croix sur le programme de plantation de deux milliards d’arbres lancé par Justin Trudeau en 2021. Une décision qui pourrait permettre aux libéraux d’économiser jusqu’à trois milliards de dollars.

Écoutez le commentaire du chroniqueur politique Dimitri Soudas en prévision du dépôt du budget fédéral, au micro de Philippe Cantin.

Il s’attend à ce que le déficit du Canada soit le plus grand de l’histoire du pays.

« J’ai demandé aujourd'hui à plusieurs reprises, aux différents ministères, au cabinet du premier ministre, au ministère des Finances, quel sera le budget et le déficit. Ils n'ont pas voulu s’avancer. Ça m'indique que ça va être probablement un déficit record, donc le plus grand déficit de l'histoire du Canada. »

Dimitri Soudas

