Premier exercice budgétaire de Mark Carney

Le gouvernement fédéral présentera, mardi, son premier exercice budgétaire depuis l’élection de Mark Carney et le départ de Justin Trudeau.

Selon les informations du chroniqueur politique Dimitri Soudas, le gouvernement Carney fera une croix sur le programme de plantation de deux milliards d’arbres lancé par Justin Trudeau en 2021. Une décision qui pourrait permettre aux libéraux d’économiser jusqu’à trois milliards de dollars.

Écoutez le commentaire du chroniqueur politique Dimitri Soudas en prévision du dépôt du budget fédéral, au micro de Philippe Cantin.

Il s’attend à ce que le déficit du Canada soit le plus grand de l’histoire du pays.