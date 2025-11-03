Alors que les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se durcissent, le gouvernment Carney doit garder la tête froide, au risque de nuire à l'industrie canadienne.

Martine Hébert, sénatrice et économiste, rappelle l'importance d'éviter de brusquer l'administration Trump.

À quel genre d'accord peut-on s'attendre?

Les Canadiens auront-ils droit à des accords sectoriels ?

Écoutez l'ancienne déléguée du Québec à New York et à Chicago répondre à ces questions, lundi, à La commission.