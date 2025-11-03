 Aller au contenu
Économie
La commission

Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert

par 98.5

0:00
9:55

Entendu dans

La commission

le 3 novembre 2025 14:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Alors que les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se durcissent, le gouvernment Carney doit garder la tête froide, au risque de nuire à l'industrie canadienne. 

Martine Hébert, sénatrice et économiste, rappelle l'importance d'éviter de brusquer l'administration Trump. 

À quel genre d'accord peut-on s'attendre?

Les Canadiens auront-ils droit à des accords sectoriels ?

Écoutez l'ancienne déléguée du Québec à New York et à Chicago répondre à ces questions, lundi, à La commission.

