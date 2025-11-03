 Aller au contenu
Politique fédérale
Défaite à une voix près à Terrebonne

La candidate bloquiste demande une reprise du scrutin à la Cour suprême

le 3 novembre 2025 14:36

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La candidate bloquiste demande une reprise du scrutin à la Cour suprême
La députée bloquiste sortante, Nathalie Sinclair-Desgagné, qui a perdu l’élection fédérale du 28 avril dernier de seulement une voix, demande une reprise du scrutin à la Cour suprême. / Spencer Colby/La Presse Canadienne

Nouveau rebondissement entourant le scrutin fédéral dans la circonscription de Terrebonne. La députée bloquiste sortante, Nathalie Sinclair-Desgagné, qui a perdu l’élection fédérale du 28 avril dernier de seulement une voix, demande une reprise du scrutin à la Cour suprême.

Le résultat du scrutin a été évalué par la Cour supérieure, qui a conclu qu’il était légitime.

Écoutez l’ancienne députée bloquiste de Terrebonne, Nathalie Sinclair-Desgagné, expliquer son recours, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L’ex-députée explique s’inquiéter du respect du processus démocratique lors des élections qui se dérouleront à l’avenir, alors que des problèmes dans l’acheminement de certains votes par courrier pourraient, en partie, expliquer sa défaite aux élections fédérales.

«Cette cause, ce n’est pas une question d’injustice personnelle. Croyez-moi, ce serait beaucoup plus simple de m’arrêter là. C’est une question de démocratie, c’est une question de principe. La cause me dépasse bien.»

Nathalie Sinclair-Desgagné

