Investir dans la Fonderie Horne ou la fermer?

Tôt lundi, Reuters sortait la nouvelle annonçant la fermeture de la Fonderie Horne: une information démentie par la suite par l'entreprise et par le premier ministre François Legault.

Selon l'agence de presse internationale, le siège social de Glencore en Suisse aurait demandé à la Fonderie Horne de préparer un plan de fermeture.

Gilles Chapadeau, le maire de Rouyn-Noranda, a confirmé à La commission l'existence de cette demande, tout en assurant que, selon les dirigeants locaux, il n'y aurait pas «d'intention de fermeture».

Écoutez-le se confier sur l'avenir de la Fonderie Horne, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.