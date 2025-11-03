Élection surprise à Saguenay

Malgré les pronostics, l'ex-propriétaire des fromageries Boivin Luc Boivin est le nouveau maire de Saguenay à la suite de l'élection municipale qui a eu lieu dimanche.
Son adversaire, l'ex-ministre Andrée Laforest, a vu son avance initiale s'effondrer au fil du dépouillement, permettant à Luc Boivin de l'emporter par une victoire totalement inusitée dans l'histoire de la ville.
Comment explique-t-il ce retournement de situation? Quelle est sa vision pour son mandat?
Écoutez Luc Boivin, le nouveau maire de Saguenay, répondre à ces questions, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres sujets abordés:
- Julie Lemieux, première mairesse trans du Canada, à Très-Saint-Rédempteur;
- La contestation électorale de Nathalie Sinclair Desgagné à Terrebonne.
«[...] positionner Saguenay comme la métropole nordique de l'Est du Canada. Montrer qu'on veut développer rapidement [...] On va donner l'exemple des blocs énergétiques: on n'a pas été capables, dans les deux dernières années, d'aller chercher des blocs énergétiques pour attirer des entreprises qui étaient prêtes à venir s'installer chez nous. On n'a pas eu d'électricité pour les développer, mais là, il le faut. Là, c'est au tour de Saguenay, il faut construire, il faut développer, il faut créer de la richesse.»