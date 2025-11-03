Élection surprise à Saguenay

Malgré les pronostics, l'ex-propriétaire des fromageries Boivin Luc Boivin est le nouveau maire de Saguenay à la suite de l'élection municipale qui a eu lieu dimanche.

Son adversaire, l'ex-ministre Andrée Laforest, a vu son avance initiale s'effondrer au fil du dépouillement, permettant à Luc Boivin de l'emporter par une victoire totalement inusitée dans l'histoire de la ville.

Comment explique-t-il ce retournement de situation? Quelle est sa vision pour son mandat?

Écoutez Luc Boivin, le nouveau maire de Saguenay, répondre à ces questions, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autres sujets abordés: