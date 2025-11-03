Réaction de la ministre des Affaires municipales

Au lendemain des élections municipales, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, évoque les multiples défis auxquelles se butent les villes.
Comment subvenir au besoin financier en matière de logements, d'itinérance et de transports?
Comment encourager la participation citoyenne aux élections de proximité?
Écoutez Geneviève Guilbault répondre à ces questions, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
La ministre a aussi abordé la question des mesures de sécurité routières autour des écoles.
«Ça faisait huit ans qu'on avait le même parti qui était qui était à l'administration municipale [de Montréal], alors, ce sera un changement de cap, manifestement, si on se fie aux propositions que la nouvelle mairesse a mises de l'avant. Elle s'est donné 100 jours pour aller sur dix grandes priorités. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Elle semble vouloir aller vers peut-être plus de développement et de façons de créer des revenus.»