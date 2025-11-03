Deuxième mandat pour le maire de Laval

Du côté de Laval, le maire sortant Stéphane Boyer conserve son poste de maire avec une victoire convaincante. Ce dernier profite de sa réélection pour lancer un message au gouvernement du Québec quant aux écarts d'investissements entre les grandes villes du Québec.

Écoutez Stéphane Boyer présenter ses priorités pour le prochain mandat à l'émission Lagacé le matin.