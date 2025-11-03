Deuxième mandat pour le maire de Laval

Du côté de Laval, le maire sortant Stéphane Boyer conserve son poste de maire avec une victoire convaincante. Ce dernier profite de sa réélection pour lancer un message au gouvernement du Québec quant aux écarts d'investissements entre les grandes villes du Québec.
«Les trois régions qui ont le moins d'investissements de la part du Québec, c'est Laval, Laurentides, Lanaudière. Je veux profiter de la campagne provinciale qui s'en vient pour parler des enjeux de Laval, pour parler de nos besoins, parce qu'ils sont grands. On est la troisième plus grande ville au Québec, on a un hôpital qui déborde, un cégep qui déborde, un métro qui déborde, un seul refuge qui déborde. Donc il doit y avoir un réinvestissement dans nos infrastructures publiques.»