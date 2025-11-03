 Aller au contenu
Politique municipale
Deuxième mandat pour le maire de Laval

«On a un hôpital qui déborde, un cégep qui déborde, un métro qui déborde»

par 98.5

0:00
4:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On a un hôpital qui déborde, un cégep qui déborde, un métro qui déborde»
Le maire sortant Stéphane Boyer conserve son poste de maire avec une victoire convaincante. / Cogeco Média

Du côté de Laval, le maire sortant Stéphane Boyer conserve son poste de maire avec une victoire convaincante. Ce dernier profite de sa réélection pour lancer un message au gouvernement du Québec quant aux écarts d'investissements entre les grandes villes du Québec.

Écoutez Stéphane Boyer présenter ses priorités pour le prochain mandat à l'émission Lagacé le matin.

«Les trois régions qui ont le moins d'investissements de la part du Québec, c'est Laval, Laurentides, Lanaudière. Je veux profiter de la campagne provinciale qui s'en vient pour parler des enjeux de Laval, pour parler de nos besoins, parce qu'ils sont grands. On est la troisième plus grande ville au Québec, on a un hôpital qui déborde, un cégep qui déborde, un métro qui déborde, un seul refuge qui déborde. Donc il doit y avoir un réinvestissement dans nos infrastructures publiques.»

Stéphane Boyer, maire de Laval

Vous aimerez aussi

«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
Lagacé le matin
«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
0:00
10:58
L'ex-ministre conservateur Steven Blaney s'empare de la mairie de Lévis
Élections municipales 2025
L'ex-ministre conservateur Steven Blaney s'empare de la mairie de Lévis
0:00
4:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Des candidats atypiques aux élections municipales
Rattrapage
Adepte de Jésus, policier, énergumène...
Des candidats atypiques aux élections municipales
«Les gens sont tannés qu’on essaie de faire une élection sur le tramway»
Rattrapage
Victoire sans équivoque pour Bruno Marchand
«Les gens sont tannés qu’on essaie de faire une élection sur le tramway»
«Des soins en avortement, ça ne se donne pas en 15 minutes»
Rattrapage
Les conséquences des cibles de performance
«Des soins en avortement, ça ne se donne pas en 15 minutes»
Zohran Mamdani: une candidature qui dérange Trump
Rattrapage
Élection à la mairie de New York
Zohran Mamdani: une candidature qui dérange Trump
«Le résultat a été la continuité de l'élection de 2021» -Catherine Fournier
Rattrapage
89% des appuis
«Le résultat a été la continuité de l'élection de 2021» -Catherine Fournier
Qu'est-ce qui attend Projet Montréal?
Rattrapage
Défaite de Luc Rabouin
Qu'est-ce qui attend Projet Montréal?
«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
Rattrapage
Soraya Martinez Ferrada succède à Valérie Plante
«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
Grève de la STM: «Vraiment un coup dur pour l'équité sociale»
Rattrapage
Tout le mois de novembre
Grève de la STM: «Vraiment un coup dur pour l'équité sociale»
Fermeture de la fonderie Horne? «Ça me semble être un moyen de pression déguisé»
Rattrapage
Glencore songerait à fermer l'usine
Fermeture de la fonderie Horne? «Ça me semble être un moyen de pression déguisé»
Un faible taux de participation à travers la province
Rattrapage
Retour sur la soirée électorale
Un faible taux de participation à travers la province
Spécial «chaud» | L'énigme du lundi 3 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du lundi 3 novembre
«Après, on va où?» de Michel Rivard: «Il y a une certaine nostalgie»
Rattrapage
10e album solo
«Après, on va où?» de Michel Rivard: «Il y a une certaine nostalgie»
Martinez Ferrada élue mairesse: «C'est la fin du règne de Projet Montréal»
Rattrapage
Élections municipales 2025
Martinez Ferrada élue mairesse: «C'est la fin du règne de Projet Montréal»
Montréal: un immeuble visé deux fois par un incendie criminel
Rattrapage
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Montréal: un immeuble visé deux fois par un incendie criminel