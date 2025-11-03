 Aller au contenu
Politique municipale
89% des appuis

«Le résultat a été la continuité de l'élection de 2021» -Catherine Fournier

Lagacé le matin

le 3 novembre 2025 08:05

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Le résultat a été la continuité de l'élection de 2021» -Catherine Fournier
Les citoyens ont offert un deuxième mandat à la mairesse sortante, Catherine Fournier, qui a récolté l’appui de 88,7% des électeurs. / Thomas Mercier / Cogeco Nouvelles

La soirée électorale aura été de courte durée du côté de Longueuil. Les citoyens ont offert un deuxième mandat à la mairesse sortante, Catherine Fournier, qui a récolté l’appui de 88,7% des électeurs.

Écoutez les commentaires de la mairesse de Longueuil lors de son entretien avec le chroniqueur Patrick Lagacé.

«Vous le savez, on a entendu ces derniers mois, ces dernières semaines, dire à Longueuil: "Ça va être facile. Pas besoin de faire campagne." C'est sûr qu'on sentait un fort appui populaire. Je pense que c'est la continuité en fait. Le résultat d'hier a été la continuité de l'élection de 2021. Les Longueuilloises et Longueillois ont été très satisfaits du tournant résolument positif qu'a pris la politique municipale à Longueuil. Mais on ne s'est pas assis sur nos lauriers.»

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

