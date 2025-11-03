89% des appuis

La soirée électorale aura été de courte durée du côté de Longueuil. Les citoyens ont offert un deuxième mandat à la mairesse sortante, Catherine Fournier, qui a récolté l’appui de 88,7% des électeurs.

Écoutez les commentaires de la mairesse de Longueuil lors de son entretien avec le chroniqueur Patrick Lagacé.