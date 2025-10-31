 Aller au contenu
Politique provinciale
Exil des médecins

Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!

par 98.5

0:00
9:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 octobre 2025 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, est sérieux lorsqu'il invite les médecins québécois à venir pratiquer chez lui.

La journaliste Marie-Ève Cousineau en a fait la preuve en lui envoyant un simple texto afin de s'enquérir d'opportunités pour des médecins souhaitant quitter le Québec. Quarante minutes plus tard, c'était le premier ministre Ford lui-même qui la rappelait!

La radiologiste pédiatrique, la Dr Caroline Lacroix, a elle aussi texté Doug Ford et a été impressionée par la rapidité de sa réponse. Elle est aujourd'hui «très sérieusement» tentée par l'exil.

En cause: la déception face au climat politique, la Loi 2 et ce qu'elle décrit comme le «docteur bashing».

Écoutez la journaliste et la médecin au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.

«Le docteur bashing qui est rendu sport national au Québec. Tu sais, dans la société, l'état du système public de santé publique... qui continue de se détériorer.» 

Dr Caroline Lacroix

