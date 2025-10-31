Exil des médecins

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, est sérieux lorsqu'il invite les médecins québécois à venir pratiquer chez lui.

La journaliste Marie-Ève Cousineau en a fait la preuve en lui envoyant un simple texto afin de s'enquérir d'opportunités pour des médecins souhaitant quitter le Québec. Quarante minutes plus tard, c'était le premier ministre Ford lui-même qui la rappelait!

La radiologiste pédiatrique, la Dr Caroline Lacroix, a elle aussi texté Doug Ford et a été impressionée par la rapidité de sa réponse. Elle est aujourd'hui «très sérieusement» tentée par l'exil.

En cause: la déception face au climat politique, la Loi 2 et ce qu'elle décrit comme le «docteur bashing».

Écoutez la journaliste et la médecin au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.