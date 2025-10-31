 Aller au contenu
Politique internationale
Mark Carney invité en Chine

La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?

par 98.5

le 31 octobre 2025 15:53

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Poignée de main entre Mark Carney et Xi Jinping / The Canadian Press

La poignée de main entre le premier ministre Mark Carney et le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud marque-t-elle la fin de la période de gel diplomatique?

Selon Guy St-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, il s'agit d'un «recalibrage» nécessaire et d’un «nouveau départ».

Mark Carney, a accepté l'invitation à se rendre à Pékin en 2025, citant l'urgence de trouver de nouveaux débouchés pour l'économie canadienne.

Écoutez l'analyse de Guy St-Jacques au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec Maintenant.

