50e anniversaire du film culte

Cette année marque les 50 ans du Rocky Horror Picture Show, sorti le 31 octobre en 1975: film culte tourné au Royaume-Uni dans le manoir Oakley Court, rendant hommage à la communauté LGBTQ+ et influencé par la mode punk.

Le film, d'abord un échec commercial, est devenu un phénomène grâce aux séances de minuit au Waverly Theater à New York, avec participation active du public et des acteurs comme Tim Curry et Susan Sarandon.

Il y aura deux projections du film vendredi soir à Montréal.

C'est aussi les 50 ans de Bohemian Rhapsody de Queen, chanson innovante créée par Freddie Mercury, enregistrée en cinq studios, devenue un classique mondial.