Du jamais-vu en 38 ans

La Ville de Montréal s'apprête à subir une autre grève en raison du conflit de travail à la Société de transport de Montréal (STM), une situation qui provoque une grande colère chez les usagers et les associations.

Il n'y aura ni autobus ni métro samedi toute la journée.

Les chauffeurs d'autobus et opérateurs de métros tiendront une grève totale, autorisée par le Tribunal administratif du Travail.

Écoutez Philippe Jacques, codirecteur général et porte-parole à Trajectoire Québec, exprimer son indignation, vendredi, à La commission.