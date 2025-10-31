Le coup de gueule de Luc Ferrandez

L'indépendance du Québec: plus qu'une question de fierté, un projet de société d'avenir?

En marge des récentes données montrant une montée du sentiment souverainiste chez les jeunes, Luc Ferrandez estime que les souverainistes devraient miser sur les problèmes «insolvables» de l'époque actuelle, tels que l'environnement.

Il estime qu'il voudrait un pays qui a des «caractéristiques qui font face à l'avenir» et non pas un projet se basant uniquement sur la fin des chevauchements fédéraux-provinciaux.

