Politique
Le coup de gueule de Luc Ferrandez

L'indépendance: plus qu'une question de fierté, un projet de société d'avenir?

par 98.5

0:00
6:11

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 09:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
L'indépendance: plus qu'une question de fierté, un projet de société d'avenir?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L'indépendance du Québec: plus qu'une question de fierté, un projet de société d'avenir?

En marge des récentes données montrant une montée du sentiment souverainiste chez les jeunes, Luc Ferrandez estime que les souverainistes devraient miser sur les problèmes «insolvables» de l'époque actuelle, tels que l'environnement.

Il estime qu'il voudrait un pays qui a des «caractéristiques qui font face à l'avenir» et non pas un projet se basant uniquement sur la fin des chevauchements fédéraux-provinciaux.

Écoutez le coup de gueule de notre chroniqueur, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

