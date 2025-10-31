Le coup de gueule de Luc Ferrandez

À l'occasion de sa chronique, vendredi, Luc Ferrandez réagit à la nouvelle concernant la grève du syndicat des employés d'entretien de la STM prévue pour tout le mois de novembre, ainsi qu'à la grève des chauffeurs d'autobus et de métro d'une journée complète le samedi.

Selon lui, cette situation est «intolérable à long terme» et aura des répercussions majeures sur les employés moins bien rémunérés, les PME, les travailleurs de services, ainsi que sur l'industrie culturelle.

Écoutez son coup de gueule, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.