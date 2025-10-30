 Aller au contenu
Football
L'attitude «all in» des Alouettes

«On ne vivra pas dans le regret de dire qu'on s'est préservés» -Brodeur-Jourdain

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 octobre 2025 20:00

Avec

Mario Langlois
Les Alouettes face aux Blue Bombers, le week-end dernier. / PC/John Woods

Les Alouettes de Montréal vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg, samedi, au stade Percival-Molson, lors de la demi-finale de l'Association est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez à ce sujet l'entraîneur de la ligue à l'attaque des Alouettes de Montréal, Luc Brodeur-Jourdain, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Brodeur-Jourdain souligne l’importance de l’unité, la philosophie «all in» de Jason Mass et Danny Machocia;
  • L'impact des blessures des Alouettes de Montréal;
  • La compétitivité des deux équipes, «extrêmmement qualifiées aux grands honneurs».

