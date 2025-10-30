L'attitude «all in» des Alouettes

Les Alouettes de Montréal vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg, samedi, au stade Percival-Molson, lors de la demi-finale de l'Association est de la Ligue canadienne de football.
Écoutez à ce sujet l'entraîneur de la ligue à l'attaque des Alouettes de Montréal, Luc Brodeur-Jourdain, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Brodeur-Jourdain souligne l’importance de l’unité, la philosophie «all in» de Jason Mass et Danny Machocia;
- L'impact des blessures des Alouettes de Montréal;
- La compétitivité des deux équipes, «extrêmmement qualifiées aux grands honneurs».