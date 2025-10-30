L'attitude «all in» des Alouettes

Les Alouettes de Montréal vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg, samedi, au stade Percival-Molson, lors de la demi-finale de l'Association est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez à ce sujet l'entraîneur de la ligue à l'attaque des Alouettes de Montréal, Luc Brodeur-Jourdain, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Les sujets discutés