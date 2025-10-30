 Aller au contenu
Baseball
Série mondiale

La défensive des Blue Jays brille de tous ses feux

par 98.5

0:00
4:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2025 16:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

La défensive des Blue Jays brille de tous ses feux
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Dodgers de Los Angeles 6-1, mercredi, portant ainsi le avance à trois victoires contre deux dans la Série mondiale.

Jeremy Filosa était sur place à Los Angeles. Écoutez-le en compagnie de Meeker Guerrier et de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Deux circuits (Schneider, Guerrero fils) d'entrée de jeu, une première dans l'histoire de la Série mondiale;
  • Les deux points d'avance ont permis à Trey Yesavage de respirer dès la première manche;
  • La défense des Blue Jays brille dans cette Série mondiale;
  • La pression est désormais du côté des Dodgers.

Vous aimerez aussi

«Ça fait quand même 32 ans que les Blue Jays attendent ça»
Lagacé le matin
«Ça fait quand même 32 ans que les Blue Jays attendent ça»
0:00
7:20
Série égale 2-2: les Blue Jays battent les Dodgers 6-2
Le hockey des Canadiens
Série égale 2-2: les Blue Jays battent les Dodgers 6-2
0:00
3:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Rattrapage
Des élections fédérales avant Noël?
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Démission de Lionel Carmant: «Ça marque un point de rupture»
Rattrapage
Récapitulatif politique à saveur sportive
Démission de Lionel Carmant: «Ça marque un point de rupture»
«Ça va mettre des syndicats en faillite» -Caroline Senneville
Rattrapage
Réforme du régime syndical
«Ça va mettre des syndicats en faillite» -Caroline Senneville
Victoire du NON: «Parizeau a été envahi d'une colère dirigée vers lui»
Rattrapage
Le référendum de 1995 il y a 30 ans
Victoire du NON: «Parizeau a été envahi d'une colère dirigée vers lui»
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
Rattrapage
Fredz vient de se produire à l'Olympia, à Paris
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»
Rattrapage
Faut-il élargir le droit de vote à 16 ans?
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
Rattrapage
Démission de Lionel Carmant
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Trump»
Rattrapage
Trump annonce la reprise des essais nucléaires
«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Trump»
«Je sais une chose, ça va être bon» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Marjo sur scène au Gala de l'ADISQ
«Je sais une chose, ça va être bon» -Catherine Beauchamp
«Ça fait très, très mal. C'est vraiment catastrophique.» - Luc Ouellet
Rattrapage
Démission de Lionel Carmant
«Ça fait très, très mal. C'est vraiment catastrophique.» - Luc Ouellet
«Ohtani contre Guerrero, c'est un moment de sport» -Mario Langlois
Rattrapage
Série mondiale
«Ohtani contre Guerrero, c'est un moment de sport» -Mario Langlois
Le Comité olympique canadien s'attend à de bons résultats
Rattrapage
En dépit d'un manque de financement
Le Comité olympique canadien s'attend à de bons résultats
La Banque du Canada abaisse son taux directeur: un effet réel?
Rattrapage
Économie
La Banque du Canada abaisse son taux directeur: un effet réel?
Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie
Rattrapage
Sommet en Asie
Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie