Les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Dodgers de Los Angeles 6-1, mercredi, portant ainsi le avance à trois victoires contre deux dans la Série mondiale.
Jeremy Filosa était sur place à Los Angeles. Écoutez-le en compagnie de Meeker Guerrier et de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Deux circuits (Schneider, Guerrero fils) d'entrée de jeu, une première dans l'histoire de la Série mondiale;
- Les deux points d'avance ont permis à Trey Yesavage de respirer dès la première manche;
- La défense des Blue Jays brille dans cette Série mondiale;
- La pression est désormais du côté des Dodgers.