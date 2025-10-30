 Aller au contenu
Politique internationale
Trump annonce la reprise des essais nucléaires

«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Trump»

par 98.5

0:00
6:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2025 15:53

Avec

Philippe Cantin
Le président Trump a annoncé jeudi que les États-Unis reprendraient les essais nucléaires pour répondre à la menace de la Russie. / Alex Brandon / The Associated Press

Le président Trump a annoncé jeudi que les États-Unis reprendraient les essais nucléaires pour répondre à la menace de la Russie.

Écoutez le Général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.

«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Donald Trump. Poutine a présenté les nouvelles armes, donc un missile et une torpille à propulsion nucléaire. Et il a fait cette déclaration probablement avec des termes de propagande pour la population russe, sachant qu'il est dans une mauvaise passe. Et à cela, Trump réagit un peu comme d'habitude en disant je suis le plus fort, j'ai les plus gros biceps, etc.»

Dominique Trinquand

«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
La commission
«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
0:00
10:31
Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie
Le Québec maintenant
Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie
0:00
6:12

