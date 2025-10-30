Trump annonce la reprise des essais nucléaires

Le président Trump a annoncé jeudi que les États-Unis reprendraient les essais nucléaires pour répondre à la menace de la Russie.
Écoutez le Général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.
«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Donald Trump. Poutine a présenté les nouvelles armes, donc un missile et une torpille à propulsion nucléaire. Et il a fait cette déclaration probablement avec des termes de propagande pour la population russe, sachant qu'il est dans une mauvaise passe. Et à cela, Trump réagit un peu comme d'habitude en disant je suis le plus fort, j'ai les plus gros biceps, etc.»