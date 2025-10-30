Abaisser l'âge du vote

Ruba Ghazal, députée de Mercier et co-porte-parole de Québec solidaire, souhaite accorder le droit de vote à seize ans au Québec.

L'objectif avoué est clair: permettre à cette génération de s'exprimer lors d'un éventuel troisième référendum sur l'indépendance du Québec.

La députée solidaire soutient que la mesure n'est pas inédite, donnant l'exemple de l'Autriche (depuis 2007) et de l'Écosse (pour le référendum de 2014). Elle y voit une occasion d'augmenter le taux de participation et l'intérêt des jeunes pour la politique.

