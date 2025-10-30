 Aller au contenu
Abaisser l'âge du vote

Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans

La commission

le 30 octobre 2025 14:53

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ruba Ghazal, députée de Mercier et co-porte-parole de Québec solidaire / The Canadian Press

Ruba Ghazal, députée de Mercier et co-porte-parole de Québec solidaire, souhaite accorder le droit de vote à seize ans au Québec.

L'objectif avoué est clair: permettre à cette génération de s'exprimer lors d'un éventuel troisième référendum sur l'indépendance du Québec.

La députée solidaire soutient que la mesure n'est pas inédite, donnant l'exemple de l'Autriche (depuis 2007) et de l'Écosse (pour le référendum de 2014). Elle y voit une occasion d'augmenter le taux de participation et l'intérêt des jeunes pour la politique.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.

«On voudrait que la dernière fois où les jeunes de seize ans n'aient pas le droit de vote, ce soit en octobre 2026 pour l'élection générale.»

Ruba Ghazal

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

