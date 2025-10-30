Trump ordonne la reprise des essais nucléaires

Le président américain Donald Trump a ordonné la reprise des essais nucléaires. Qu'est-ce qui explique cette décision?
Écoutez Michel Fortmann, professeur à la retraite spécialisé dans les enjeux nucléaires, se pencher sur cette décision, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.
«Pourquoi brandir ces armes-là, maintenant? Les Européens et Monsieur Trump font pression sur Poutine depuis les dernières semaines. Et je pense que vous avez là une réponse à ce bras de fer. Mais ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie à la fois au président Xi Jinping et aux Russes que les États-Unis ne se laisseront pas faire. Mais sur le plan pratique, ça n'a pas vraiment de sens parce que les essais non nucléaires sont suffisants.»