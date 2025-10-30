Discussion sur le maintient de la loi 2

Le premier ministre François Legault a confirmé le maintien de la loi 2 concernant le nouveau mode de rémunération des médecins, lors d'un point de presse jeudi, malgré la pression croissante entourant celle-ci.
«La grande question: Jusqu'où monsieur Legault pourra composer avec toute cette pression qui ira en augmentant ça? À Noël, où est-ce qu'on en sera? Et c'est des moments difficiles que passe la CAQ actuellement.»