Perte d'emplois et guerre commerciale

Malgré la pluie, 150 travailleurs de l'usine Paccar ont manifesté jeudi matin devant le bureau du premier ministre François Legault à Québec, pour réclamer une intervention immédiate, afin de sauver les emplois de la production de camions.

Le message est direct: l'économie du Québec est attaquée, et le gouvernement doit agir.

Le syndicat représentant ces travailleurs dénonce: alors que des emplois directs et toute une chaîne d'approvisionnement sont en péril, des sociétés d'État comme Hydro-Québec et des organismes publics continuent de s'approvisionner en camions fabriqués aux États-Unis.

Écoutez Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, expliquer la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le directeur d'Unifor rappelle que le syndicat informait le gouvernement de la situation «il y a des mois» et qu'il est maintenant «plus qu'imminent» que Québec travaille «très activement sur les règles d'approvisionnement du gouvernement pour favoriser la production locale».