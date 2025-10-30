Échappatoire fiscale majeure

Le camionnage illégal est une industrie qui fonctionnait jusqu'ici sur l'échappatoire fiscale et la non-conformité, mais Ottawa vient de freiner net l’un de ses principaux stratagèmes.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé l'élimination de la faille fiscale qui permettait aux entreprises d'embaucher des camionneurs sous le statut d'entrepreneur (déclaration T4-A) plutôt que comme salariés (T4).

Cette intervention d'Ottawa sera-t-elle suffisante pour faire disparaître les camionneurs illégaux des routes du pays?

