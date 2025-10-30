 Aller au contenu
Politique fédérale
Échappatoire fiscale majeure

Fini la fraude fiscale: Ottawa s'attaque aux camionneurs illégaux

par 98.5

0:00
5:50

Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2025 12:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fini la fraude fiscale: Ottawa s'attaque aux camionneurs illégaux
L'intervention d'Ottawa sera-t-elle suffisante pour faire disparaître les camionneurs illégaux des routes du pays? / shocky/ Adobe Stock

Le camionnage illégal est une industrie qui fonctionnait jusqu'ici sur l'échappatoire fiscale et la non-conformité, mais Ottawa vient de freiner net l’un de ses principaux stratagèmes. 

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé l'élimination de la faille fiscale qui permettait aux entreprises d'embaucher des camionneurs sous le statut d'entrepreneur (déclaration T4-A) plutôt que comme salariés (T4).

Cette intervention d'Ottawa sera-t-elle suffisante pour faire disparaître les camionneurs illégaux des routes du pays?

Écoutez Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Transports, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi. 

«Ça fait depuis 2018 que l'industrie se plaint de la situation, puis il y a rien qui bougeait. Alors tant mieux, on va le prendre, mais c'est sûr qu'il reste d'autres choses à faire.»

Xavier Barsalou-Duval

Vous aimerez aussi

Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»
La commission
Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»
0:00
9:27
Message à Jean Chrétien: «Reviens pas avec tes mauvaises habitudes!»
Lagacé le matin
Message à Jean Chrétien: «Reviens pas avec tes mauvaises habitudes!»
0:00
4:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans
Rattrapage
Abaisser l'âge du vote
Québec solidaire veut le vote des jeunes dès 16 ans
«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
Rattrapage
Trump ordonne la reprise des essais nucléaires
«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
Une crise de confiance secoue le Québec : «Les constats sont assez alarmants»
Rattrapage
Sondage de l'ICO
Une crise de confiance secoue le Québec : «Les constats sont assez alarmants»
«Jusqu'où monsieur Legault pourra-t-il composer avec toute cette pression?»
Rattrapage
Discussion sur le maintient de la loi 2
«Jusqu'où monsieur Legault pourra-t-il composer avec toute cette pression?»
Une blessure vive au Québec: retour sur l'échec référendaire de 1995
Rattrapage
30 ans du référendum de 1995
Une blessure vive au Québec: retour sur l'échec référendaire de 1995
«Aller de l'avant, avec une conviction que les travailleurs en ont besoin»
Rattrapage
La Loi 3 et la transparence syndicale
«Aller de l'avant, avec une conviction que les travailleurs en ont besoin»
La «réforme bâclée» en santé a fait fuir Lionel Carmant, selon Marc-André Amyot
Rattrapage
Les répercussions de la Loi 2
La «réforme bâclée» en santé a fait fuir Lionel Carmant, selon Marc-André Amyot
«L'aide dont on a besoin!»: les ex-travailleurs de Paccar interpellent Legault
Rattrapage
Perte d'emplois et guerre commerciale
«L'aide dont on a besoin!»: les ex-travailleurs de Paccar interpellent Legault
Départ de Lionel Carmant: «Une décision courageuse», selon le Dr Vincent Oliva
Rattrapage
Démission à la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Une décision courageuse», selon le Dr Vincent Oliva
Loi 2: Lionel Carmant quitte la CAQ pour «choisir sa famille»
Rattrapage
Démission choc
Loi 2: Lionel Carmant quitte la CAQ pour «choisir sa famille»
«C'était une pionnière» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Décès de Lise Bacon
«C'était une pionnière» -Nathalie Normandeau
Les consommateurs adhèrent en moyenne à 22 programmes de fidélisation
Rattrapage
Étude LoyauT 2025
Les consommateurs adhèrent en moyenne à 22 programmes de fidélisation
Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»
Rattrapage
Négociations commerciales avec la Chine
Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»
Pourquoi les jeunes reçoivent-ils de plus en plus de diagnostics de cancer?
Rattrapage
Article du magazine L’actualité
Pourquoi les jeunes reçoivent-ils de plus en plus de diagnostics de cancer?