À la veille de la grèves à la STM

Le service de métro et d’autobus risque fort bien d'être perturbé du 1er au 28 novembre.

Les employés d’entretien de la STM pourront exercer leur droit de grève en dehors des heures de pointe, car le Tribunal administratif du travail leur a récemment donné raison.

Quelles sont les principales raisons évoquées pour aller de l'avant avec ces mesures qui affecteront des millions d'usagers du transport collectif?

Écoutez Bruno Jeannotte, président du syndicat des employés d'entretien à la STM, expliquer le tout, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.