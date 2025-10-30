 Aller au contenu
Économie
Chauffeurs inc: pertes fiscales, risques routiers

Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»

par 98.5

Lagacé le matin

le 30 octobre 2025 07:29

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier

Ottawa va retirer l’échappatoire fiscal, mis en place en 2011, à l'origine du phénomène de Chauffeurs inc.: ces camionneurs qui se présentent comme indépendants pour échapper au paiement des cotisations sociales.

Selon des membres de l'industrie, ces chauffeurs représentent un danger pour la sécurité routière. 

Pourquoi cela a-t-il pris 14 ans au gouvernement fédéral pour fermer cette brèche?

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi, au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés: 

  • Les villes du Québec pourront investir en Bourse;
  • Le Chiffre du jour: 22 millions (les profits par heure d'une société bien connue). 

