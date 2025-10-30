Chauffeurs inc: pertes fiscales, risques routiers

Ottawa va retirer l’échappatoire fiscal, mis en place en 2011, à l'origine du phénomène de Chauffeurs inc.: ces camionneurs qui se présentent comme indépendants pour échapper au paiement des cotisations sociales.

Selon des membres de l'industrie, ces chauffeurs représentent un danger pour la sécurité routière.

Pourquoi cela a-t-il pris 14 ans au gouvernement fédéral pour fermer cette brèche?

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

