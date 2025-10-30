 Aller au contenu
Les Blue Jays à un gain du titre

«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»

Lagacé le matin

le 30 octobre 2025 05:50

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Blue Jays ont signé une victoire retentissante de 6-1 mercredi soir contre les Dodgers à Los Angeles lors du cinquième match de la Série mondiale.

Les Torontois, qui mènent la série 3-2, pourraient remporter les grands honneurs devant leurs partisans dès vendredi soir.

La soirée a entre autres été marquée par la performance phénoménale du jeune lanceur Trey Yesavage.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Jeu blanc de Jacob Fowler dans une victoire du Rocket;
  • Soirée difficile pour Cayden Primeau avec les Leafs;
  • Mauvaise séquence pour les Raptors.

