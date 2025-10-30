Les Blue Jays à un gain du titre

Les Blue Jays ont signé une victoire retentissante de 6-1 mercredi soir contre les Dodgers à Los Angeles lors du cinquième match de la Série mondiale.
Les Torontois, qui mènent la série 3-2, pourraient remporter les grands honneurs devant leurs partisans dès vendredi soir.
La soirée a entre autres été marquée par la performance phénoménale du jeune lanceur Trey Yesavage.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Jeu blanc de Jacob Fowler dans une victoire du Rocket;
- Soirée difficile pour Cayden Primeau avec les Leafs;
- Mauvaise séquence pour les Raptors.