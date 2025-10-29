STM: un mois de perturbation en novembre

Est-ce qu’il y aura grève à la Société de transport de Montréal dès vendredi?

Écoutez à ce sujet Bruno Jeannotte, président du Syndicat du Transport de Montréal, au micro de Philippe Cantin.

Contrairement aux précédents moyens de pression, la population pourrait devoir composer avec des grèves... durant tout le mois de novembre.