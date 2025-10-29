STM: un mois de perturbation en novembre

Est-ce qu’il y aura grève à la Société de transport de Montréal dès vendredi?
Écoutez à ce sujet Bruno Jeannotte, président du Syndicat du Transport de Montréal, au micro de Philippe Cantin.
Contrairement aux précédents moyens de pression, la population pourrait devoir composer avec des grèves... durant tout le mois de novembre.
«On comprend qu'avec la STM, avec le gouvernement actuellement, les orientations du sous-financement, ça prend des moyens de pression qui sont massifs, je ne vous mentirai pas. Malgré le fait qu'on soit en moyens de pression qui sont considérables, je vous confirme que, de notre côté, on tente par tous les moyens d'en arriver à une entente. On a même proposé ce matin encore à la table de négociation des amoindrissements, mais on est les seuls à danser sur la piste de danse actuellement. On a encore des enjeux où la STM referme sur ses positions depuis le tout début.»
Les sujets discutés
- La sous-traitance et le sous-financement;
- Le syndicat, autorisé par le Tribunal administratif du travail, envisage une grève d’un mois pour protester contre l’inflexibilité de la STM;
- La loi 89, portée par le ministre Jean Boulet, permettra une intervention gouvernementale dès fin novembre;
- Les enjeux incluent la fiabilité du transport collectif et l’allocation des fonds publics.