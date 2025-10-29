Première du spectacle FOIE GRAS

«Je suis tellement reconnaissante que les gens retiennent les mots vulnérabilité, douceur, et mordant. C'est vraiment un doux mélange de ce que je suis pour vrai dans la vie. Puis j'ai vraiment senti que les critiques ont voulu mettre de l'avant et non pas des choses qui peuvent écorcher. Et ça, ça fait juste me faire réaliser comment j'ai bien fait d'être vulnérable sur scène.»