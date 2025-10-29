 Aller au contenu
Première du spectacle FOIE GRAS

«J'ai bien fait d'être vulnérable sur scène» -Mariana Mazza

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2025 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«J'ai bien fait d'être vulnérable sur scène» -Mariana Mazza
L'humoriste Mariana Mazza / Graham Hughes / La Presse canadienne

Mariana Mazza a présenté mercredi soir la première de son spectacle «FOIE GRAS».

Écoutez l'humoriste en discuter, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

«Je suis tellement reconnaissante que les gens retiennent les mots vulnérabilité, douceur, et mordant. C'est vraiment un doux mélange de ce que je suis pour vrai dans la vie. Puis j'ai vraiment senti que les critiques ont voulu mettre de l'avant et non pas des choses qui peuvent écorcher. Et ça, ça fait juste me faire réaliser comment j'ai bien fait d'être vulnérable sur scène.»

Mariana Mazza

