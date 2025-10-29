 Aller au contenu
Le service maintenu aux heures de pointe

Nouvelle grève pendant tout le mois de novembre à la STM

Nouvelle grève pendant tout le mois de novembre à la STM
À partir du samedi 1er novembre, les usagers de la Société de transport de Montréal auront à vivre avec des services uniquement aux heures de pointe, sept jours sur sept. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

À partir du samedi 1er novembre, les usagers de la Société de transport de Montréal auront à vivre avec des services uniquement aux heures de pointe, sept jours sur sept, si les employés d'entretien et la société de transport n'en viennent pas à une entente.

Du 1er au 28 novembre, les autobus et métros vont rouler le matin entre 6h30 et 9h30, l'après-midi entre 14h45 et 17h45, et en fin de soirée entre 23h et l'heure de fermeture habituelle du métro.

Dans sa décision sur les services essentiels à offrir, le Tribunal administratif du Travail n'ordonne pas aux employés de travailler toute la journée des élections du dimanche 2 novembre.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette livrer les détails sur cette nouvelle période de grève, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

