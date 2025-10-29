Citoyens voisins de ressources pour sans-abri

Certaines personnes dont la résidence se situent à proximité du refuge Open door qui ont décidé de se tourner vers les tribunaux.

Ils ont décidé de poser une action collective contre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et contre ces organismes qui gèrent. Ils réclament un dédommagement d’au moins 25 000 $ chacun pour leurs désagréments, dont 15 000 $ seraient ensuite placés dans un fonds destiné à des organismes qui viennent en aide aux sans-abri ou à des projets spéciaux.

Écoutez Maudaline Simoneau, elle vit en face d’Open Door, dans l’épicentre de ce que l’ombudsman de Montréal a qualifié de « crise humanitaire », brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.