Politique provinciale
Loi spéciale et exil des médecins québécois

«Le gouvernement ne fait pas sa part là-dessus c'est ce qu'on déplore»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2025 12:50

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
«Le gouvernement ne fait pas sa part là-dessus c'est ce qu'on déplore»
Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé Marc Tanguay regrette l'absence de collaboration du gouvernement envers les médecins pour trouver une solution collaborative aux négociations sans passer par le bâillon. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Alors que plus d'une centaine de médecins québécois ont manifesté leur intérêt pour aller exercer dans une autre province, le parti libéral du Québec souhaite les retenir. 

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé Marc Tanguay regrette l'absence de collaboration du gouvernement envers les médecins pour trouver une solution collaborative aux négociations sans passer par le bâillon.

Écoutez le député libéral Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé aborder ce sujet, mercredi, à La commission

Il montre du doigt plusieurs points concernés par les coupures dans le projet de loi contesté du gouvernement.

«Il a coupé la télémédecine parce qu'il ne voulait plus payer le coût que ça représentait, les fameuses prises de rendez-vous. Ça fait trois ans qu'il ne promet pas un dossier santé numérique, qu'il promet un logiciel de suivi, de prise de rendez-vous, un petit texto “N'oubliez pas que vous avez votre rendez-vous”. C'est entre 15 à 20 % des no show pour les médecins spécialistes, le gouvernement ne fait pas sa part là-dessus pis c'est ce qu'on déplore.»

Marc Tanguay







