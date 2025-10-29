Loi spéciale et exil des médecins québécois

Alors que plus d'une centaine de médecins québécois ont manifesté leur intérêt pour aller exercer dans une autre province, le parti libéral du Québec souhaite les retenir.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé Marc Tanguay regrette l'absence de collaboration du gouvernement envers les médecins pour trouver une solution collaborative aux négociations sans passer par le bâillon.

Écoutez le député libéral Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé aborder ce sujet, mercredi, à La commission.

Il montre du doigt plusieurs points concernés par les coupures dans le projet de loi contesté du gouvernement.