Un projet de loi qui ne passe pas

Comme plusieurs dizaines d'autres professionnels de la santé à travers le Québec, le Dr Alexandre Prudhomme Delage, médecin de famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, a entrepris des démarches pour aller exercer au Nouveau-Brunswick, après l'adoption sous bâillon du projet de loi controversé sur la rémunération des médecins.

Parmi les éléments qui dérangent, on retrouve principalement les coupures dans la rémunération, mais aussi les limitations imposées dans la contestation.

Écoutez le témoignage du Dr Alexandre Prud'homme-Delage, médecin de famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a décidé de quitter pour aller exercer au Nouveau-Brunswick, mercredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique que, malgré son choix, il n'est pas heureux de quitter la province.