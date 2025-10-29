 Aller au contenu
Politique provinciale
Un projet de loi qui ne passe pas

Les médecins quittent vers d'autres provinces: «On ne respecte plus ma liberté»

par 98.5

0:00
12:31

le 29 octobre 2025 12:29

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Plusieurs médecins québécois ont entrepris des démarches pour aller exercer au Nouveau-Brunswick / Adobe Stock

Comme plusieurs dizaines d'autres professionnels de la santé à travers le Québec, le Dr Alexandre Prudhomme Delage, médecin de famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, a entrepris des démarches pour aller exercer au Nouveau-Brunswick, après l'adoption sous bâillon du projet de loi controversé sur la rémunération des médecins. 

Parmi les éléments qui dérangent, on retrouve principalement les coupures dans la rémunération, mais aussi les limitations imposées dans la contestation. 

Écoutez le témoignage du Dr Alexandre Prud'homme-Delage, médecin de famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a décidé de quitter pour aller exercer au Nouveau-Brunswick, mercredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique que, malgré son choix, il n'est pas heureux de quitter la province.

«Est-ce que vous pensez que ça me tente de déménager? Si je le fais là, c'est pas pour 5% de réduction, c'est pour 55 %. Et surtout qu'on ne respecte plus ma liberté. C'est vraiment là que ça se passe. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'assoie, là, qu'il y ait un arbitre qui vienne trancher, que tout le monde soit heureux puis qu'on trouve tous ensemble une solution pour que ça aille mieux.»

Dr Alexandre Prud'homme-Delage

