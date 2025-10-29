L’Opération Sous Zéro, qui se déroule ce mercredi, est une journée spéciale coordonnée par le Centre communautaire Hochelaga permettant d'amasser des fonds et servant à offrir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

Le 98.5, qui soutient l'Opération depuis 2005, fait appel à la générosité de ses auditeurs.

L'an passé, l'opération a permis de remettre 5829 habits de neige à des enfants des familles défavorisées.

Écoutez David Dufour, directeur de l'école Notre-Dame de l'Assomption du Centre de services scolaire de Montréal, parler de cette opération au micro de Patrick Lagacé.