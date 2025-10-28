Les Canadiens de Montréal ont deux recrues, Oliver Kapanen et Ivan Demidov, qui connaissent un excellent début de saison avec les Canadiens de Montréal.
Kapanen a inscrit quatre buts et ajouté trois mentions d'aide en dix matchs, tandis que Demidov a obtenu deux buts et sept passes durant cette même période.
Et un défenseur d'expérience, Noah Dobson, en est à sa première saison avec le Tricolore.
Les extraits
- Kapanen explique comment les séries de la saison dernière l'ont aidé, lui et Demidov;
- Kapanen souligne à quel point Demidov est un passeur impressionnant;
- Martin St-Louis note à quel point Noah Dobson commence à faire sa marque au sein de la brigade défensive des Canadiens.