Kapanen et Demidov, des recrues qui impressionnent

par 98.5 Sports

0:00
1:50

Le hockey des Canadiens

le 28 octobre 2025 22:29

Martin McGuire
Dany Dubé
Les Canadiens de Montréal ont deux recrues, Oliver Kapanen et Ivan Demidov, qui connaissent un excellent début de saison avec les Canadiens de Montréal.

Kapanen a inscrit quatre buts et ajouté trois mentions d'aide en dix matchs, tandis que Demidov a obtenu deux buts et sept passes durant cette même période.

Et un défenseur d'expérience, Noah Dobson, en est à sa première saison avec le Tricolore.

  • Kapanen explique comment les séries de la saison dernière l'ont aidé, lui et Demidov;
  • Kapanen souligne à quel point Demidov est un passeur impressionnant;
  •  Martin St-Louis note à quel point Noah Dobson commence à faire sa marque au sein de la brigade défensive des Canadiens.

