Jakub Dobes devant le filet

Martin McGuire et Dany Dubé sont déjà en place à Seattle en vue de l'affrontement contre le Kraken.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Dobes de retour devant le filet: «Il est dans une zone présentement. C'est dur de pas de pas prendre avantage de ça», souligne Martin St-Louis.

Martin McGuire: «Si on envoie Montembeault samedi soir face aux Sénateurs, il va faire chaud dans la cuisine.»

Dany Dubé: «Les décisions prises en ce moment sont pour garder le momentum et enchaîner les victoires d'ici le mois de novembre. Et (Martin) coach comme ça.»

Les Canadiens sont déjà dans l'urgence.