Le duel contre les Blue Bombers

La finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football aurait lieu, samedi, lorsque les Alouettes de Montréal accueilleront les Blue Bombers de Winnipeg, samedi, au stade Percival-Molson.
Écoutez Marc-Antoine Dequoy des Alouettes de Montréal en amont du match de la demi-finale de la LCF contre les Blue Bombers.
Les sujets discutés
- Une bonne fin de saison pour Dequoy;
- Les Alouettes ont un plan de match bien précis depuis plus d'une semaine;
- Tout est planifié en fonction de Davis Alexander;
- Des bonis pour les joueurs de la LCF en éliminatoires;
- Deux blessés importants en défensive pour les Alouettes;
- La formation montréalaise a connu sa part d'adversité cette saison.