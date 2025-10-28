Documentaire à venir

Paul McCartney fera l'objet d'un tout nouveau documentaire, Man on the Run, qui explore la carrière de l'artiste après son départ des Beatles.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter mardi, au micro de Philippe Cantin.
«On va revenir sur cette partie de la carrière de Paul McCartney, qui a dû faire face à plusieurs défis quand les Beatles se sont séparés. Il a dû vivre un énorme vide, parce que, dans la bande-annonce, il se pose la question: que vais-je faire maintenant? Comment est-ce que je pourrais faire mieux que les Beatles? C'est difficile.»