Les Blue Jays de Toronto ont disputé un match historique lundi soir à Los Angeles, le plus long de l'histoire de la Série mondiale. Mais au-delà de l'exploit sportif, le journaliste Jeremy Filosa raconte le chaos logistique et les prix abusifs qui entourent l'événement.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif et spécialiste baseball pour Cogeco, qui suit les Blue Jays de Toronto dans le cadre de la Série mondiale, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.