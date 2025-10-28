Littératie

Le Québec est la province canadienne avec le taux de diplomation le plus faible au secondaire. Malgré des années d'efforts, le taux plafonne autour de 76% dans les délais normaux, alors que d'autres provinces, comme l'Ontario, dépassent largement les 90%.

L'une des différences majeures est la rigidité de notre système par rapport au reste du Canada, selon l'économiste Pierre Langlois.

L'autre facteur distinctif du Québec est la manière dont les élèves en difficulté d'apprentissage ou à besoins particuliers sont gérés.

