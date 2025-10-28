 Aller au contenu
Pourquoi le taux de diplomation est-il aussi faible au Québec?

le 28 octobre 2025 13:38

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le Québec est la province canadienne avec le taux de diplomation le plus faible au secondaire. / Adobe Stock

Le Québec est la province canadienne avec le taux de diplomation le plus faible au secondaire. Malgré des années d'efforts, le taux plafonne autour de 76% dans les délais normaux, alors que d'autres provinces, comme l'Ontario, dépassent largement les 90%.

L'une des différences majeures est la rigidité de notre système par rapport au reste du Canada, selon l'économiste Pierre Langlois.

L'autre facteur distinctif du Québec est la manière dont les élèves en difficulté d'apprentissage ou à besoins particuliers sont gérés. 

Écoutez Pierre Langlois, économiste et auteur d’un rapport sur le taux de diplomation et de littératie au Canada, dresser le portrait de la situation au Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

