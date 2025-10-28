Trafic à Montréal

Si l'objectif du directeur des travaux publics était d'empêcher la réélection de Projet Montréal, il n'aurait pu faire mieux: c'est le constat que dresse Luc Ferrandez, alors qu'il décortique le chaos des chantiers qui paralyse l'île de Montréal.

La situation actuelle est le résultat d'une «conjonction de travaux tous en même temps, improbables, inouïs», souligne l'animateur.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez concernant la congestion causée par les travaux publics de Montréal.

