Santé mentale

Qu'il s'agisse d'un commentaire déplacé sur une assiette de dessert vide ou du simple fait de ne jamais manger en public par crainte du jugement, la grossophobie est une réalité constante qui affecte profondément l'estime de soi et la qualité de vie des personnes grosses.

L'organisme Équilibre lance la troisième édition de sa campagne choc La grossophobie, ça suffit! pour sensibiliser la population aux microagressions et à leurs lourdes conséquences.

Écoutez Debbie Lynch-White, comédienne et ambassadrice de l'Équilibre, et Andrée-Ann Dufour Bouchard, porte-parole de l'organisme et nutritionniste, au micro de Marie-Eve Tremblay.