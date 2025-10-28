Vidéo touchante

Frédéric Labelle partage souvent des publications loufoques sur les réseaux sociaux des candidats aux élections municipales. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui a retenu son attention, mais pour d'autres raisons.

Le candidat et humoriste Christopher Hall, qui se présente pour le poste de conseiller d'arrondissement dans l'équipe de Craig Sauvé, a décidé d'aller à la rencontre de la population itinérante.

Or, il ne s'attendait pas à tomber sur un de ses amis qu'il n'avait pas vu depuis des années. Comme quoi, la vie peut changer rapidement...

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle parler de cette publication au micro de Patrick Lagacé, mardi.