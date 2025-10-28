 Aller au contenu
Élections municipales – Montréal
Vidéo touchante

Élections municipales: un candidat va à la rencontre de la population itinérante

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025 07:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Frédéric Labelle partage souvent des publications loufoques sur les réseaux sociaux des candidats aux élections municipales. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui a retenu son attention, mais pour d'autres raisons.

Le candidat et humoriste Christopher Hall, qui se présente pour le poste de conseiller d'arrondissement dans l'équipe de Craig Sauvé, a décidé d'aller à la rencontre de la population itinérante.

Or, il ne s'attendait pas à tomber sur un de ses amis qu'il n'avait pas vu depuis des années. Comme quoi, la vie peut changer rapidement...

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle parler de cette publication au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

