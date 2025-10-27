Les Canadiens sont une très bonne jeune équipe

Martin McGuire et Dany Dubé sont à Seattle où les Canadiens vont affronter le Kraken, mardi soir.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Première question d'actualité: Dobes ou Montembeault devant le filet? Martin McGuire pense Montembeault. Et Dany Dubé aussi.

«Ce n'est pas parce qu'un joueur connaît de moins de bons moments qu'il devrait être écarté au profit d'un autre joueur», souligne Dubé, mettant en lumière la longueur du calendrier.

Les autres sujets discutés

Dany Dubé explique les signes d'un gardien qui manque de confiance

Martin McGuire sur Lane Hutson: «Le seul avec des meilleures statistiques dans la LNH chez les défenseurs, il se nomme Maker.»

Dany Dubé: «Les Canadiens ne sont pas juste une jeune équipe, ils sont une très bonne jeune équipe. Les jeunes sont dominants.»