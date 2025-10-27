 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens sont une très bonne jeune équipe

«Les jeunes sont dominants» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
19:29

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 octobre 2025 20:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Les jeunes sont dominants» -Dany Dubé
Juraj Slafkovsky et Ivan Demidov. / PC/Darryl Dyck

Martin McGuire et Dany Dubé sont à Seattle où les Canadiens vont affronter le Kraken, mardi soir.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Première question d'actualité: Dobes ou Montembeault devant le filet? Martin McGuire pense Montembeault. Et Dany Dubé aussi.

«Ce n'est pas parce qu'un joueur connaît de moins de bons moments qu'il devrait être écarté au profit d'un autre joueur», souligne Dubé, mettant en lumière la longueur du calendrier.

Les autres sujets discutés

Dany Dubé explique les signes d'un gardien qui manque de confiance

Martin McGuire sur Lane Hutson: «Le seul avec des meilleures statistiques dans la LNH chez les défenseurs, il se nomme Maker.»

Dany Dubé: «Les Canadiens ne sont pas juste une jeune équipe, ils sont une très bonne jeune équipe. Les jeunes sont dominants.»

Vous aimerez aussi

Avant-match: «C'est triste pour Laine, c'est sa dernière année de contrat»
Le hockey des Canadiens
Avant-match: «C'est triste pour Laine, c'est sa dernière année de contrat»
0:00
39:38
Le formidable leadership de Nick Suzuki
Les amateurs de sports
Le formidable leadership de Nick Suzuki
0:00
19:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le formidable leadership de Nick Suzuki
Rattrapage
Le leg de Marc Bergevin
Le formidable leadership de Nick Suzuki
Bo Bichette de retour dans la formation partante des Blue Jays
Rattrapage
Série mondiale
Bo Bichette de retour dans la formation partante des Blue Jays
«C'est la magie d'une équipe avec de la profondeur offensive» -Antoine Roussel
Rattrapage
Deux trios productifs
«C'est la magie d'une équipe avec de la profondeur offensive» -Antoine Roussel
Le Drakkar met fin à une série de 12 défaites
Rattrapage
LHJMQ
Le Drakkar met fin à une série de 12 défaites
Humour, musique et hockey avec Patrick Groulx
Rattrapage
Ça sent la coupe
Humour, musique et hockey avec Patrick Groulx
La gestion des gardiens, le cas Patrik Laine et le contrat de Mike Matheson
Rattrapage
Le premier trio avec Michel Charette
La gestion des gardiens, le cas Patrik Laine et le contrat de Mike Matheson
«Il n'a pas de bouc émissaire» -Antoine Roussel
Rattrapage
Défaite de 6-5 à Edmonton
«Il n'a pas de bouc émissaire» -Antoine Roussel
«Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps» -Claude Raymond
Rattrapage
Série mondiale
«Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps» -Claude Raymond
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
Rattrapage
L'été prochain
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Rattrapage
Trey Yesavage au monticule pour les Blue Jays
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Une série mondiale très payante à Toronto
Rattrapage
La valeur du sport
Une série mondiale très payante à Toronto
McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore
Rattrapage
Canadiens-Oilers
McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore
«Notre premier trio est le trio numéro un le plus complet de la LNH» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Notre premier trio est le trio numéro un le plus complet de la LNH» -Dany Dubé
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Rattrapage
Envoyé spécial de Cogeco Média
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?