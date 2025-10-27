Les Blue Jays de Toronto sont à Los Angeles, lundi soir, afin d'affronter les Dodgers lors du troisième match de la Série mondiale de baseball.
Écoutez Jeremy Filosa, présent en Californie, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Max Scherzer, à 41 ans, peut-il tenir le coup contre les Dodgers?
- La relève des Dodgers représente un rare cas suspect;
- Bo Bichette revient dans la formation partante des Blue Jays;
- Un passage aux douanes pas facile pour se rendre aux États-Unis;
- Une potentielle expansion de la MLB à Vancouver?
- On s'ennuie de Rodger Brulotte en Californie.