Publicité de l'Ontario dénonçant les tarifs

Est-ce que le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a eu raison ou pas de d'acheter une publicité dénonçant les tarifs imposés par les États-Unis pour être diffusé au pays de Donald Trump sur une chaîne de télé américaine pendant un match de série mondiale?

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.

«Quand j'ai entendu ça, puis j'ai vu la réaction... Mais pourquoi il a fait ça? En ce moment, c'est de gouvernement à gouvernement et c'est très délicat», dit-elle.

«Je me suis dit: 'Mais de quoi il s'est mêlé? Pourquoi il a fait ça?' Oui, je comprends très bien qu'il est en colère. Je comprends très bien que ça fait très mal à l'Ontario, notamment à cause de l'industrie automobile. Est-ce que c'était la chose à faire? Je me pose de sérieuses questions».

